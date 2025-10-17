Kuzey kırsalının zirveleri tablo gibi işleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali’nin yüksek rakımlı mahallelerinde ulaşım hattını sil baştan yenileyerek tablo gibi işliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK), şehrin dört bir yanında kritik güzergahları yeniliyor ve kente yeni ulaşım aksları kazandırıyor. Şehrin kuzey bölgesindeki kırsal mahallelerde kullanım ömrünü dolduran yollar, Büyükşehir ve Kocaali Belediyesi’nin özverili çalışmasıyla sil baştan elden geçirildi. Koğukpelit, Bezirgan ve Çakmaklı mahallelerini içine alan güzergahta çalışmalarını tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali’nin en uzak ve yüksek rakımlı Aktaş Mahallesi’nde hummalı bir mesai harcıyor. İşlemin tamamlandığı bölgelerde yollar tablo gibi işlendi, binlerce kişinin ilçe merkezine ve şehir merkezine gitmek için kullandığı grup yolları yepyeni bir yüze kavuştu.