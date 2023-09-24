Kuzey Londra derbisinde kazanan çıkmadı

Premier Lig'in 6. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal evinde mücadele etiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Kuzey Londra derbisinde kazanan çıkmadı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Premier Lig’in 6. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal evinde mücadele etiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal ile Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda da karşılıklı gollerle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Arsenal’in gollerini 26. dakikada Cristian Romero kendi kalesine ve 54. dakikada da Bukayo Saka penaltıdan atarken, Tottenham’ın gollerini ise 42 ve 55. dakikalarda Son Heung-min kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal ve Tottenham, ligdeki yenilmezliğini sürdürürken, iki takım da puanını 14’e çıkardı.

Premier Lig’in 7. haftasında Arsenal, Bournemouth’a konuk olacak. Tottenham ise Liverpool’u ağırlayacak.