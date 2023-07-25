Kuzey Marmara'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçiçinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı ilçesinde bulunan gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 JEU 03 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3’ü kadın, 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.