Kuzey Marmara'da sebze ve meyve yüklü tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sebze ve meyve yüklü tır devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.A. idaresindeki 07 UB 032 plakalı Ford marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metre bariyerle beraber sürüklenen tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise tırın güvenli şekilde kaldırılabilmesi için sağ şeride trafiğe kapattı. Öte yandan, devrilen tırın içerisinde çok sayıda sebze ve meyve olduğu öğrenildi. Tırın kasasındaki birçok gıda ürünü yola savruldu.