Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayollarına ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.