Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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