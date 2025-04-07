Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: Araç tırın altına girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Mecidiye Gişeleri’nde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan 59 FG 563 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Tıra arkadan çarpan araç kullanılamaz hale gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, benzer bir kaza da iki gün önce aynı bölgedeki Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanmış, bu kazada ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.