Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı