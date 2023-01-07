Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı : 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobile, başka bir otomobil arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin ise alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sevindikli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S idaresindeki 06 AVR 58 plakalı Volkswagen marka otomobile, B.M.A hakimiyetindeki 34 EDS 5601 plakalı Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Durumun 122 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarmama ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü B.M.A ile yolcular A.A, H.A, A.N.V’ye ardından da diğer otomobilde sürücüsü B.S ve İ.Ö’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza neticesinde yaralanan 6 şahıs ambulansa alınarak çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 34 EDS 5601 plakalı otomobilde bulunan 4 kişinin yabancı uyruklu ve alkollü olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.