Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki kamyonun, damperli tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 34 ZA 5851 plakalı Mercedes marka kamyon, seyir halindeki Tahir K. idaresindeki 34 RS 2219 plakalı Mercedes marka damperli tıra arkadan çarptı. Kazada sürücüler ve kamyonda bulunan Mehmet A. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyondan çıkamayan Osman K. ve Mehmet A., Sevindikli Jandarma Karakolu ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.