Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Biri ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda tırın çarptığı otomobil paramparça oldu. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Uğur Ö. idaresindeki 76 AB 230 plakalı tır, Engin A. yönetimindeki 34 BIB 644 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken, sürücü Engin A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Szymon S. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Engin A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.