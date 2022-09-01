Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde meydana geldi. 34 DNZ 573 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolda savrularak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı