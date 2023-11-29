Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil tıra çarptı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LY 6620 plakalı lüks otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ç.A. hakimiyetindeki 34 ZR 4173 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile R.Y. ve H.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastanelere kaldırıldı. R.Y. ve H.D. isimli yolcuların ağır yaralandığı bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.