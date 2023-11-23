İstanbul Sancaktepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır alev alev yandı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Yenidoğan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, özel bir şirkete ait tırda, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden dumanlar yükselmeye başladı. Tırın motor kısmından dumanlar çıktığını gören tır şoförü, araçtan inerek yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı ama bir anda alevler yükselince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın ön kısmı kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.