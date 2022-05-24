Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • 24.05.2022 05:45
  • Güncelleme: 24.05.2022 08:54
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevkiinde meydana geldi. İddaya göre Şahin A.’nın kullandığı 67 SD 355 plakalı Tofaş marka otomobil Kuzey Marmara Otoyolu’nda Ankara istikametine seyir halinde bulunduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazada Şahin A. ve yanında bulunan Meftun G. yaralandı. Kaza’nın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdaheleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza sonrası jandarma ekipleri 4 şeritli otoyolun 2 şeridini yeni bir kaza yaşanmaması için trafiğe kapattı. Yol otomobilin çekici ile çekilmesi ve otoyol ekiplerinin temizliği sonrası tekrardan açıldı.

İHA

SHA Editör
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