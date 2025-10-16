Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli araç kullanan sürücülere ceza

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda tünel içinde aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye atan iki sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edilip yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu tünelinde iki otomobilin aşırı hız yaparak ve tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayın ardından, görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, sürücüleri kısa sürede tespit ederek yakaladı. Her iki sürücünün de ehliyetleri 2 ay süreyle geri alındı. Ayrıca sürücülere, üç ayrı trafik kuralı ihlalinden idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.