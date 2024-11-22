Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekerleği patlayan tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde seyir halindeyken tekerleği patlayan tır, alev alarak yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca’dan İstanbul Havalimanı yönü Yassıören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayramcan Doğan kontrolündeki 39 BC 570 plakalı tır, seyir halindeyken tekerleği patladı. Sürücü aracı durdurmaya çalışırken bir anda alev aldı ve yanmaya başladı. Sürücü aracı sağ şeride çektikten sonra tırdan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşanan olay nedeniyle trafiğe kapanan yol jandarma ekipleri kontrolünde kısmi olarak trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.