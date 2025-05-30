Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza sonrası 2 araç yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan 2 araçta ise yangın çıktı. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen 34 DNE 248 plakalı otomobil bir anda yavaşladı. Yavaşlayan otomobille aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç ve arkadan gelen başka bir aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve otomobil kazanın ardından alev alev yanmaya başladı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sebebiyle trafiği bir süre tek şeritten kontrolü olarak sağladı. Olay yerine gelen çekicilerin yanan araçları kaldırmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza yapan araçların alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.