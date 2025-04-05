Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Pendik’te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, gişelerde duran tırın arkasından hızla gelen Hyundai marka otomobilin kontrolünü kaybederek tırın altına girdiği anlar yer alıyor.
Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. O anlar saniye saniye kaydedildi.