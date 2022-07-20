Siemens
SON
DAKİKA
Türkiye'de futbol taraftarları arasında en çok takip edilen platform Twitter oldu
İki gündür kayıp olan kadının cesedi Bağcılar'da ormanlık alanda bulundu
Ormanlık alanda kaybolup 8 gün sonra bulunan genç yaşadıklarını anlattı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü
Fabrikadan 70 bin liralık bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada iki kamyon çarpıştı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kazada, şoför hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada iki kamyon çarpıştı. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kazada, şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Tezer Esen yönetimindeki kamyon ikiye ayrıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun ön kısmında sıkışan sürücü dakikalar süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Tezer Esen’in yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve polis ekipleri Esen’in yakınlarını sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Trafik polislerinin kontrolünde ilerleyen trafik ve kaza yeri dron ile havadan görüntülendi.

Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Karakaş ve Şahin'den mesaj var
Karakaş ve Şahin’den mesaj var
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin