Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sis etkili oluyor
SAKARYA (İHA) – Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
SAKARYA (İHA) – Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentin Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı-Adapazarı arasında sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.