Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sis etkili oluyor

SAKARYA (İHA) – Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sis etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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SAKARYA (İHA) – Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentin Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı-Adapazarı arasında sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

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