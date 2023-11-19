Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı

İstanbul ile Ankara'yı bağlayan önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara otoyolunda, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul ile Ankara’yı bağlayan önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara otoyolunda, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM otoyolunda ulaşım sıkıntısız devam ederken, Kuzey Marmara otoyolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun özellikle Sevindikli geçişinde zaman zaman araçlar yolda kalıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ekipleri tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.