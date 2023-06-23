Kuzey Marmara'ya helikopter indi, gören dönüp bir daha baktı

Sağlık Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı süresince tüm tedbirlerini aldı. Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün helikopter, 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev başında olacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde konuşlanan helikopterle de vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti verilecek.

Bayram tatilinde herhangi bir kaza durumunda yaralılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler konuşlandı. Her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yapacak. Jandarma ve polis ekipleri de trafiğin aksamaması ve herhangi bir kaza durumunda anında müdahale edecek.

Çalışmalar başladı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası bağlantı yolunda konuşlanan ekip, bayram tatiline saatler kala çalışmalarına başladı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda 12 sağlık personeli, helikopter ambulansı, acil yardım ambulansı, motorize ambulans, UMKE medikal aracı, UMKE atak aracı 7/24 görev yapıyor.

"Amacımız oluşabilecek olumsuz olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nurgül Çiğdem, "Bayramda artan trafik yoğunluğu sebebiyle oluşabilecek trafik kazalarına anında müdahale edebilmek için biz Kuzey Marmara Otoyolu’nda konuşlandık. Bütün ekiplerimizle görev yerindeyiz. Bir hava aracımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz aynı zamanda UMKE aracımız ve UMKE atak aracımız bölgede olacak. Amacımız oluşabilecek olumsuz olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek" dedi.

"Vatandaşlarım emniyet şeritlerini kullanmamalarını istiyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yılmaz Aydın ise "Çalışmalarımıza UMKE olarak destek vereceğiz. Bayramda yaşanacak sıkıntılarda anında müdahale edebilmek için buradayız. Vatandaşlarımıza kazasız belasız bir bayram diliyoruz. Vatandaşlar trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat etsinler. Emniyet şeridi kazaya ulaşabilmek için çok önemli. Vatandaşlarım emniyet şeritlerini kullanmamalarını istiyoruz. Dinlenerek yola devam etsinler" diye konuştu.