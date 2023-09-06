Kuzey Tunçelli'den gençler dünya şampiyonluğu ve ikinci olimpiyat kotası
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, İsrail'in Netanya kentinde devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbest stilde 7:48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ikinci olimpiyat kotasını aldı.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, İsrail’in Netanya kentinde devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800m serbest stilde 7:48.75’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ikinci olimpiyat kotasını aldı.
İsrail’in Netanya kentinde devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800m serbest stilde milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 7:48.75’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli yüzücü, bu derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 1500m’den sonra ikinci kotasını kazandı.