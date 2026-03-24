Kuzuyayla'da tatilcilere kar ve kızıl geyik sürprizi
Ramazan Bayramı'nda beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli'nin doğa turizmi rotası Kuzuyayla, tatilcilere kış manzarası sundu. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede yürüyüşe çıkan ziyaretçiler, ormanlık alanda dolaşan kızıl geyikleri görme fırsatı da buldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından doğa turizmine kazandırılan Kuzuyayla’da, 3 günlük bayram tatili süresince aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı bölgeye gelen ziyaretçiler, doğa yürüyüşü yapıp kar topu oynayarak vakit geçirdi.
Kızıl geyikler karlı doğada görüntülendi
Öte yandan, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yaban hayatı da hareketlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya’da yetiştirilerek Kuzuyayla’da doğaya salınan kızıl geyikler, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanda görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında dolaşan geyikler, bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti.