KYK yurdunda öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle birlikte akşam yemeği yiyen Vali Aygöl’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de eşlik etti. Ardından Vali Aygöl, yurt konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Eğitim ve Öğretim yılı başlangıcında önceliklerinin tüm öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı çekmemesi olduğunu söyleyen Vali Şefik Aygöl, bunu gerçekleştirmek için tüm kurumların seferberlik içerisinde çalıştığını ifade etti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Vali Aygöl, “İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle gerek üniversite ortamında gerekse farklı sosyal aktivitelerde daha çok birlikte olacağız” dedi. Toplantı sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Şefik Aygöl ardından yurttan ayrıldı.