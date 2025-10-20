L'Oréal ve Kering'ten stratejik ortaklık

L’Oréal ve Kering, uzun vadeli bir stratejik ortaklığa imza attıklarını duyurdu.

L’Oréal ve Kering, lüks güzellik ve iyi olma hali (wellness) alanında uzun vadeli bir stratejik ortaklığa imza attıklarını duyurdu. Bu kapsamlı anlaşma; L’Oréal’in Creed markasını satın almasının yanı sıra Kering’in ikonik markalarına ait güzellik ürünleriyle parfüm lisanslarını ve iki grup arasında iyi olma hali ve longevity alanında ortak iş fırsatlarını kapsıyor. Yves Saint Laurent Beauté’nin başarısı üzerine inşa edilen bu iş birliği, Kering’in ikonik lüks markalarını L’Oréal’in dünya çapındaki güzellik uzmanlığıyla bir araya getirerek yeni değerler oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Kering, Kering Beauté’yi (Creed markası dahil) L’Oréal’e satma hakkına sahip olacak. Dünyanın en köklü markalarından Creed, nadir doğal içeriklerin ustalıkla işlendiği yüksek kaliteli parfümleriyle tanınıyor. Creed, L’Oréal Luxe çatısı altında hem kadın hem erkek kategorilerinde global büyümesini daha da hızlandırmayı hedefliyor.

Ortaklık, Gucci markası için 50 yıllık münhasır bir güzellik ve parfüm lisansını da içeriyor. Bu lisans, mevcut Coty anlaşmasının süresi dolduktan sonra devreye girecek. Ayrıca Bottega Veneta ve Balenciaga markaları için de anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte 50 yıllık lisansları L’Oréal’e devredilecek.

Taraflar, bu stratejik iş birliğini koordine etmek ve ilerlemeyi takip etmek üzere ortak bir stratejik komite kuracak. Toplam değeri 4 milyar euro olan bu anlaşmanın 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. L’Oréal, lisanslı markaların kullanımı için Kering’e ayrıca telif ödemesi yapacak.

L’Oréal ve Kering, lüks, iyi olma hali ve longevity alanlarında yeni keşifler gerçekleştirmek için de güçlerini birleştiriyor. Planlanan bu ortak girişim, L’Oréal’in inovatif gücü ile Kering’in lüks müşteri anlayışını bir araya getirerek öncü deneyimler ve hizmetler sunmayı hedefliyor.

L’Oréal CEO’su Nicolas Hieronimus anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın en prestijli ve vizyoner lüks gruplarından biriyle bu uzun vadeli stratejik iş birliği kurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ortaklık, L’Oréal’i lüks güzellik alanında daha da güçlendirecek. İyi olma hali dünyasında ise yeni yollar açacak. Creed ile niş parfüm pazarında liderliğimizi pekiştirirken, Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga gibi olağanüstü markalarla lüks güzellikte yeni bir dönemi başlatacağız."

Kering CEO’su Luca de Meo ise anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu stratejik ortaklık, Kering için önemli bir dönüm noktası. Güzellik sektörünün küresel lider markası ile güçlerimizi birleştirerek, markalarımızın parfüm ve kozmetik kategorisinde büyümesini ve onların uzun vadeli potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. L’Oréal’in uzmanlığıyla iyi olma hali alanında da yeni ufuklara yelken açıyoruz."