İspanya Futbol Ligi LaLiga’nın Türkiye’deki ajansı De Marke oldu. Global genişleme kapsamında Türkçe hesap açılan ve sezon boyunca etkinlik yönetimi yapacak olan LaLiga’nın açtığı konkuru De Marke kazandı.

Dünyanın en önemli futbol liglerinden LaLiga, global genişleme kapsamında Türkiye’deki operasyonlarına da başladı. Türkçe hesaplar üzerinden sezon boyunca etkinlik yönetimi yapacak olan LaLiga’nın bu anlamda açtığı konkuru kazanan De Marke, İspanya Futbol Ligi’nin Türkiye’deki iletişim ajansı oldu. Dünya futbolunun önde gelen liglerinden biri olan, yıldız isimlerin ve prestijli kulüplerin boy gösterdiği LaLiga, ülke dışına yaptığı yatırımlarda Türkiye yatırımını da hayata geçirmiş oldu. Daha önce İngilizce ve Fransızca gibi diller özelinde sosyal medya hesapları ile daha ulaşılabilir bir lig olma hedefine hız kesmeden ilerleyen LaLiga, bu kapsamdaki yeni yatırımı olan Türkçe hesapların açılması ve yönetilmesi için de De Marke ile yola çıkma kararı aldı. De Marke, LaLiga’nın Türkçe hesap yönetiminin yanı sıra sezon boyu hayata geçirilecek maç izleme etkinliklerinin ve bu kapsamda organize edilecek basın gezilerinin de planlanması ve yönetiminden sorumlu olacak.