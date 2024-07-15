Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere’ye karşı 11’de forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal, 17 yıl 1 gün ile milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere karşısında 11’de sahaya çıkan İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele’ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa’ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez’e aitti.

EURO 2024’ün asist kralı oldu

Yamal, EURO 2024’te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1’er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı.

17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino’ya bıraktı.