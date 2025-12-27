Lapa lapa yağdı, aniden bitti: Kampüste kar sadece 5 dakika sürdü
Sakarya'da yüksek kesimlerin ardından kampüs bölgesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar, kampüs bölgesinde kısa süreliğine lapa lapa düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya’nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza büründü. Serdivan ilçesinde bulunan üniversite kampüsünde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık 5 dakika lapa lapa yağan karın yerini yağmur aldı.