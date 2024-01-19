Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatili için düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karnelerini takdim etti.

Karne dağıtımı törenine, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ozan Koç, Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin katıldı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karneleri protokol tarafından dağıtıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, öğrencilere karnelerini bizzat takdim ederek, başarılar diledi. Başkan Yılmaz, “Bu dönemi başarıyla tamamladınız. Sizlere gururla karnelerinizi teslim etmek benim için büyük bir mutluluk. Tatilinizi iyi değerlendirip, dinlenerek ikinci döneme hazırlıklı bir şekilde başlamanızı temenni ediyorum. İyi tatiller dilerim” dedi.

Lapseki’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 470 Okul öncesi, 1387 İlkokul, 1300 Ortaokul ve 617 Lise olmak üzere toplam 3 bin 774 öğrenci karne aldı.