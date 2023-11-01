Lapseki Belediyesi arazi yollarında düzeltme ve çakıl dökme çalışmasına başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından meyve üreticilerinin talepleri doğrultusunda kır yollarında başlatılan çalışmada, yol kenarlarındaki kötü ağaçların kapattığı yollar ilk önce belediye ekiplerinde kesilip açıldığı ardından ve temizlendikten sonra bozulan yollar iş makineleri ile düzlenip ardından çakıl atılarak tekrar düzeltiliyor.

Lapseki Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar tarafından belirlenen kır yollarında belediye tarafından başlatılan çalışmada ortalama 50 ila 60 kilometre kadar kır yolunun hava şartlarının uygun gittiği taktirde 25 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Belediye Başkan yardımcıları Necdet Çelik, Aynur Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı alanı gezerek, incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Meyve merkezi ilçemizde üreticilerimizin talepleri doğrultusunda arazi yollarında temizleme, genişletme, düzetme ve çakıl taşlarının yayılmasının çalışmaları ekiplerimizce devam ediyor. Benim vatandaşlardan talebim çalışmanın yapıldığı alanlarda her tarlasının başında dursun ekiplerimiz vatandaşımızın istediği gibi gerekli çalışmayı yapacak. Bu şekilde bir çalışma yapılırsa ekiplerimiz tekrar aynı bölgeye çalışma yapmak için dökmek zorunda kalmaz. Bildiğiniz gibi bölgemizde bir süre önce aşırı ve şiddetli yağışlar olmuştu ve bu sürede kır yollarımız yani meyve üreticilerimizin sıkça kullandığı yollarda oldukça fazla bozulma oldu. Bunun neticesinde de kır yollarının bakıma ihtiyacı vardı. İlçe Başkanlığımız ile birlikte yaptığımız program çerçevesinde kır yolları çalışmalarımıza başladık. Bu çerçevede ilçemizdeki bütün kır yollarını hepsini elden geçireceğiz. Önden iş makinelerimiz önden gidiyor açma ve düzeltme çalışması yapıyorlar arkadan malzeme dökülüyor. Bu çalışmalar yapılırken yolları kapatan ağaçlar kesiliyor ve bazı yerlerde yoldan geçen su boruları var onlarda zarar görüyor vatandaşlardan tek ricamız var arazi yollarından geçen kendi su borularını toplarlarsa ve kendilerine ait olan ağaçları keserlerse ve kesemeyecek olan olursa belediyemize söylesin biz bundan son derece mutlu oluruz vatandaşlarımızdan sadece bunu istiyoruz. Tekrar söylüyorum ilçemizdeki tüm kır yollarının bakımını yapacağız. Lapseki Belediyesi olarak bu çalışmayı 20-25 gün içinde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.