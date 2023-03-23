Lapseki Belediyesi deprem bölgesinde iftar yemeği verecek

Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi, 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da iftar yemekleri verecek.

6 Şubat’ta tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Lapseki Belediyesi ilk günden bu yana yaraların sarılabilmesi adına yardımlarına devam ediyor. Lapseki Belediyesi tarafından depremlerde en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş ve Hatay’da iftar yemekleri verilecek.

İftar yemekleri hakkında bilgi veren Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Biz her yıl farklı yerlerde 10 iftar yemeği veriyorduk. Bu yıl ise 5 gün deprem bölgesinde iftar yemeği vereceğiz. 25 Mart Cumartesi akşamı Kahramanmaraş, 26 Mart Pazar yine Kahramanmaraş, 27 Mart Pazartesi Hatay, 28 Mart Salı Hatay ve 29 Mart Çarşamba Hatay’da son iftar yemeğini vereceğiz. Lapseki’de ise 2 Nisan tarihinde Kapalı Pazar yerinde yapacağız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı’na kavuştursun” dedi.