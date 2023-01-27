Lapseki Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 12 bin lira oldu

Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 12 bin lira oldu.

Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında mutabakata varılan Toplu İş Sözleşmesinde imzalar atıldı. Belediye Garajında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ile karşılıklı olarak sözleşmeye imza atıldı.

İmza töreninde bir açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Lapseki Belediyesi’nde çalışan tüm arkadaşlarımızla büyük bir aileyiz. Siz kardeşlerimizle birlikte Lapseki halkına güler yüz ve iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Lapseki’mizin güzelleşmesi için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Her zaman dediğimiz gibi emeğin pazarlığı olmaz. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız hizmetlerle halkımıza faydalı olmayı hedefliyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde hakkaniyet ölçülerini gözetiyorsak çalışanlarımızın da emekleri karşılığında alacağı ücretler konusunda Sendikamız ile masaya oturduk. Hakkınız olan ne varsa hepsini sözleşmeye dahil ettik. Siz olduğunuz sürece biz varız, siz olduğunuz sürece Lapseki Belediyesi var anlayışıyla bu sözleşmeyi imzalıyoruz. İmzaladığımız Toplu Sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise, "Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz işçisinin arkasında durarak bizim talep ettiğimiz rakamın da üstünde söyledi. Biz onu bir ağabey olarak görüyoruz ve İnşallah onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Gerçekten işçisine sahip çıkan, işçisinin alın terinin hakkını veren bir ağabeyimiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik, Lapseki Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürü Kemal Yalçınkaya , Hak-İş Konfederasyonu - Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz önderliğinde belirlenen oranda işçilere yüzde 57 oranında zam yapıldı.