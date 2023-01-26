Lapseki Belediyesi'nin '15 Tatil Eğlencesi' etkinliğinde çocuklar doyasıya eğleniyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatiline giren çocuklar için kapalı pazar yerinde ’15 Tatil Eğlencesi’ etkinliği düzenlendi. Çocuklar 5 gün boyunca çeşitli eğlence ve aktivitelerle gönüllerince eğlenecek.

Lapseki Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatili sonrası çocuklar için 25-29 Ocak tarihleri arasında düzenlediği ’15 Tatil Eğlencesi’ etkinliği kapalı pazar yerinde başladı. Etkinlikler 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Çocuklar kapalı pazar yerinde tenis, satranç, buz pisti, masa tenisi, şişme oyun parkı, palyaço, kick boks, yüz boyama, langırt, matrak oyunu, badminton, çeşitli eğlence ve aktivitelerle yarı yıl tatilinde doyasıya eğleniyor.

Lapseki Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Haydi çocuklar eğlenceye, Belediyemiz tarafından düzenlemiş olduğumuz 15 Tatil Eğlencesi etkinliklerimizi ilk gününde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Sizleri de çocuklarınızla eğlencemize ortak olmaya bekliyoruz” denildi.