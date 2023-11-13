Lapseki Belediyesi'nin 'Ara Tatil Çocuk Şenliği' devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi’nin çocukların ara tatili daha eğlenceli geçirebilmeleri için düzenlediği ’Ara Tatil Çocuk Şenliği’ devam ediyor.

Lapseki Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yeri’nde çocukların ara tatili daha eğlenceli geçirebilmeleri için düzenlenen ’Ara Tatil Çocuk Şenliği’ devam ediyor. Şenlikte çocuklar şişme oyun parkları, maskot, yüz boyama, patlamış şeker, pamuk şeker etkinliklerinde gönüllerince vakit geçirdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eğlence etkinliklerine katılarak, veliler ile ile birlikte çocukların katıldığı etkinlikleri izledi. Başkan Yılmaz, etkinliklerde veliler ve öğrenciler ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, " Yarınımızın geleceği çocuklarımıza ne yapsak azdır. Lapseki Belediyesi olarak 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ‘ara tatil’ döneminde öğrencilerimiz tatil döneminde üç gün 12 - 13 - 14 Kasım tarihlerinde ‘Lapseki Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde çeşitli oyun parkurları hazırladık onlar için. Geçtiğimiz Cuma günü okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar 10 günlük bir tatile girdiler bu vesileyle çocukların eğlenmesi için Kapalı Pazar Yeri’nde onların eğlenip güzel zaman geçirebilmesi için bir program düzenledik. Buraya bütün çocuklarımız davetlidir. Sadece Lapseki için değil. Beldeler ve köylerdeki çocuklarımızda buraya gelip eğlenebilirler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum”dedi.

’Ara Tatil Çocuk Şenliği’ 14 Kasım Salı gününe kadar sürecek.