Lapseki Belediyesi projeler ve çalışmalarla faaliyetlerini sürdürüyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalarına devam ediyor.

Lapseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çeşitli projeler ve çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yeni Düğün Salonu’nun temel kazı çalışmalarını başlatırken, bu proje, modern bir düğün salonunun inşa edilmesiyle ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak. Aqua Park Projesi çerçevesinde, çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Aqua Park, ilçeye eğlenceli ve serinletici bir mekan kazandırarak vatandaşlara keyifli zamanlar sunmayı hedefliyor.

Dalyan Bahçelievler Çocuk Parkları, temizlik ve bakım çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Bu çocuk dostu alanlar, çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri yerler olarak tasarlanıyor. Yeni Kordon yürüyüş yolları da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin odaklandığı bir diğer alan olarak bulunuyor. Yeni Kordon’un düzenleme çalışmaları, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunarak, sağlıklı yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

Lapseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özverili çalışmalarıyla ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlıyor. Lapseki Belediyesi, projeler ile ilçenin yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.