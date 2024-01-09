Lapseki Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi girişine yeni yol inşa ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Çanakkale 1915 Köprüsü’nün tamamlanmasının ardından, Yeni Sanayi Sitesi girişine ağır tonajlı araçların geçişini kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından yeni bir yol yapılıyor.

Lapseki ilçesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatının tamamlanmasının ardından, Lapseki Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi girişine geçiş yolu yapılıyor. Ağır tonajlı araçların rahatça girebileceği yeni yol ile sanayi esnafının taleplerini karşılanmış olacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü inşaatının bitmesi ve çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın girişimleriyle ağır tonajlı arabalar için köprü altından yeni bir yol yapılacak.

Başkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürü Aynur Bozkurt ile birlikte Çanakkale 1915 Köprüsü’nün çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından, sanayi esnafının ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm getirmek amacıyla Yeni Sanayi Sitesi girişine yeni bir yol yapılması için başlatılan çalışmaları denetledi.

Projenin hızla hayata geçirileceğini belirten Lapeki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Yeni Sanayi Sitesinde iş yerleri olan sanayi esnafımızın sanayi girişiyle ilgili ağır tonajlı araçların kamyon ve tırların girişlerinde özellikle kış aylarında sıkıntı yaşadıklarını sanayi esnafı bize ilettiler. Bizde bu talep üzerine bizde Fen İşleri Müdürümüz ile birlikte köprü altından geçerek, sanayiye bir geçiş yolu yapıyoruz. Köprü ve karayollarıyla da görüştük. Kısa zaman içerisinde sanayi esnafımızın talebini yerine getirmiş olacağız. Buradan tırlar, kamyonlar ve diğer araçların rahatlıkla geçebileceği bir yol yapacağız” dedi.