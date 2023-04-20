Lapseki Belediyesinde geleneksel personel bayramlaşması yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesinde Ramazan Bayramının arife günü geleneksel personel bayramlaşması yapıldı.

Lapseki Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik, Belediye Meclis üyeleri Beyti Doğan, Mustafa Kafadar ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeliyle tek tek tokalaşıp, Ramazan Bayramını kutladı.

Lapseki Belediyesi personeli ve ailelerinin Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Eyüp Yılmaz, “Öncelikle Belediyemizde özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramları birlikte yaşamak dileğiyle tüm personelimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesi dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.