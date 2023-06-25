Lapseki Belediyesinde geleneksel personel bayramlaşması yapıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesinde Kurban Bayramı öncesinde geleneksel personel bayramlaşması yapıldı.
Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesinde Kurban Bayramı öncesinde geleneksel personel bayramlaşması yapıldı.
Lapseki Belediyesi Hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik, Belediye Meclis üyeleri Beyti Doğan, Derya Doğan, Mustafa Kafadar ve belediye personeli katıldı.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeliyle tek tek tokalaşıp, Kurban Bayramını kutladı.
Lapseki Belediyesi personelinin Kurban Bayramını kutlayan Başkan Eyüp Yılmaz, “Öncelikle Belediyemizde özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle tüm hemşehrilerimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum” dedi.