Lapseki'de 'Alice Harikalar Diyarında' tiyatro gösterisi beğeni topladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle ’Alice Harikalar Diyarında’ adlı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Lapseki Belediyesi tarafından Dalyan İsmail Baykut İlköğretim Okulu Spor Salonunda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle ’Alice Harikalar Diyarında’’ adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’da geleceğin teminatı olan çocuklar ile birlikte izledi. ’Alice Harikalar Diyarında’ tiyatro gösterisi çocukların beğenisini topladı.

Tiyatroda çocuklara hitap eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Tüm Çocuklarımızın 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum. Tüm çocuklarımızın daha sağlıklı, daha mutlu olduğu, daha çok korunduğu, yaşadığımız her alanda temel çocuk haklarının uygulandığı erdemli bir dünya diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi.