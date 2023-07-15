Lapseki'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Lapseki’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ilçe mezarlığının bir bölümünde bulunan Lapseki Şehitliği’nde Atatürk Anıtı’na Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra Atatürk Anıtı’na Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından buket bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunarak şehitliklere karanfil bırakıldı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu. Daha sonra Şehitler Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehitler Camii’nde ilçe merkezdeki camilerde görevli imam ve müezzinler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerif ve dua okunması ile son buldu. Gün içerisinde program dahilinde görevlendirilen kamu görevlilerince şehit yakınları ve şehit kabirleri ziyaret edilecek. Lapseki Hükümet Konağı’nda, “15 Temmuz Gecesi Türkiye ve Lapseki” konulu fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. Şehitler Meydanı’ndan başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda son bulacak olan Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ise düzenlenecek program ise saat 21.00’de başlayacak.