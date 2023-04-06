Lapseki'de AK Parti'den 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığınca ’İstişare ve Değerlendirme’ toplantısı düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Birol Günal, geçmiş dönem Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, geçmiş dönem Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, kurucu üyeler, geçmiş dönem kadın kolları başkanları, geçmiş dönem gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak, önceki dönemlerde ilçe teşkilatımızda görev yapmış abilerimiz, ablalarımız ile bir araya gelelim hasbi yal edelim onların fikirlerini, görüş ve önerilerini alalım istedik. Önümüzde 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimi var. Bu süreç içerisinde özellikle teşkilatlarımızda görev almış sizlerin tecrübelerini bizlerle paylaşması fikirleri ve düşüncelerini bizlerle paylaşması ve bugün burada hayır duayla beraber startımızı verip inşallah 14 Mayıs akşamı da hayır duayla birlikte bu seçimin finalini yapmış oluruz. Allah’ın izniyle yani biz bugün burada sizleri dinlemek istiyoruz. 14 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yeni Yüzyılına” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "Partimizin bugüne gelmesinde bizlerin bu kadar rahat siyaset yapmasında emeği olan dava arkadaşlarım hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde bu ülke bugün her ne kadar birilerinin eleştirmesine rağmen son 20 yılda neler yapıldığını görmek istemeyenler elbette ki görmeyecekler. Ama bizler çok şey görüyoruz yapılan ve yapılamaz denip, hayal denilen şeylerin yapıldığını bizler görüyoruz. Bu davaya hep birlikte sahip çıkmaya çalışacağız. Bu ülkede bugün milli bir yerli otomobil yapılmışsa, bir ay içerisinde Karadenizdeki doğal gaz sahile verilecekse, Ak Denizdeki petrol aramaları bunları görmeyecek miyiz ama bazıları bunları görmüyor işte” diye konuştu.