Lapseki'de Aqua Park projesi devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinde beton atma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki'de Aqua Park projesi devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinde beton atma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projeside tüm hızıyla devam ediyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Beton atma çalışmaları gerçekleştirilen projede, Aqua Park Alanı 1021 metrekare ve restoran alanı 521 metrekare olacak. Yetişkinler ve çocuklar için 2 ayrı havuzun olacağı projede 95 metrekare alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 metrekare alana sahip yetişkin havuzunda 3 kaydırak yer alacak.