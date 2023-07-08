Lapseki'de Aqua Park Projesinde sona doğru

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinin çalışmaları devam ediyor.

Lapseki ilçesinde 1542 metrekare alanda Lapseki Belediyesi Aqua Park Projesi’nin temeli atılmıştı. Projede, Aqua Park Alani 1021 metrekare ve restoran alanı 521 metrekare olacak. Yetişkinler ve çocuklar için 2 ayrı havuzun olacağı projede 95 metrekare alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 metrekare alana sahip yetişkin havuzunda 3 kaydırak yer alacak.

Çalışmalarla ilgili olarak Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’ın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sözü ve müjdesi olan, aqua park projemizin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz ve en kısa süre de hizmete açacağız. Kökez mevkiinde 1542 m2 alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projemizde; Aqua Park Alanı 1021 m2 ve restoran alanı 521 m2 olup; yetişkinler ve çocuklar için 2 ayrı havuz olacaktır. 95 m2 alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 m2 alana sahip yetişkin havuzunda 3 adet kaydırak olacaktır. Kısa zaman içerisinde tamamlanacak olan Aqua Park Projemiz, ilçemiz, vatandaşlarımız ve çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun" denildi.