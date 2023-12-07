Lapseki'de avcılık kursunu tamamlayan kursiyerler sertikalarını aldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 32 saatlik ‘Avcılık Kursu’nu başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Lapseki’de İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ve Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ortak girişimleriyle ’Avcılık Kursu’ açıldı. 32 saatlik kursu başarı ile tamamlayan 16 kursiyere belgeleri düzenlenen programla verildi. Programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut ve avcılar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Yeni avcılık belgesi alan genç kardeşlerimiz sizlerden ricam avcılığı bir spor olarak yapmanız bunun yanında doğayı korumanız ve en önemli de atış yaparken çok dikkatli olmanız. Yeni avcılık belgesi olan arkadaşlarımız avlanırken aman dikkatli olun" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik ise, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ortaklaşa ilçemizde talep olduğu takdirde Avcılık Kulübümüzle her yıl birkaç tane avcılık kursu açıyoruz. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerimize belgelerini veriyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.