Lapseki'de Buğday Çeşit Demonstrasyon Tarla Günü düzenlendi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyünde, Buğday Çeşit Demonstrasyon Tarla Günü düzenlendi.

Lapseki’ye bağlı Balcılar köyünde yapılan tarla gününe İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden mühendisler, Lapseki ilçe Tarım Ve Orman müdürü Ali Kaçan ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden mühendisler yeni ekilen buğday çeşitleri ile ilgili bilgi verdi.

Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Lapseki’miz her yönüyle adından söz ettiren bir ilçemiz. İlçe Müdürlüğü olarak Lâpseki’mizde üretimin başından sonuna kadar tüm aşamaları takip etmekteyiz teknik personel arkadaşlarımız, personellerimiz üreticilerimiz hep bir aradayız. Adını meyvecilikle anılan Lapseki, bunun yanında tarla bitkileri üretiminde de söz sahibiyiz. Bugün ilçenin uzak köylerinden olan Balcılar, Karamusalar ve Eçialan köylerinin bulunduğu üst bölgede, Taraya araştırma enstitüsünün yerli çeşitlerinin bölgeye adaptasyonuyla ilgili kurmuş olduğumuz temasyasyonunu üreticilerimizle paylaşmak için buradayız. Bu gün gerçekten güzel bir gün bölgemizin tarla bitkileri üretimiyle yerli çeşitlerimizi toprakla buluşturduğumuzun hasatını gerçekleştirdiğimiz bir gün. Biz burada şunu gediliyoruz, bu çeşitlerin bölgemizde ne kadar uyum sağlayabildiği, verimin ne şekilde olduğu ve üreticilerimize ne şekilde fayda sağlayabileceği görmek istedik. Baktığımız da bu gün hasadı gerçekleşiyor verimler gayet iyi önerebileceğimiz yerli çeşitleri üreticilerimizle ve kendi sitemizde paylaşacağız” dedi.