Lapseki'de cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kısa süre etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Alt yapının yetersiz kaldığı ilçede vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Yusuf Eker
Lapseki’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ana artellerin bulunduğu cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt yapının yetersiz kaldığı ilçede vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

