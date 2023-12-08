Lapseki'de Cumhuriyetin 100'üncü yılında Musiki konseri düzenlendi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılında Musiki konseri düzenlendi.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılında Musiki konseri düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Kurtuluş Rotası Cumhuriyetin 100. yılında geçmişin mirasına sahip çıkarak geleceğe hazırlanan nesiller Musiki Konseri Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Lapseki’de düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Musiki bölümü öğrencileri Musiki korosu tarafından düzenlenen konseri, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lapseki ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.