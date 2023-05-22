Lapseki'de geleneksel kır pikniği renkli görüntülere sahne oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen kır pikniği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Lapseki’de 2004 yılında kurulan Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak kır pikniği düzenleniyor. Bu yılda düzenlenen pikniğe, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin, MHP ilçe Başkanı Hüseyin Doğan ve teşkilat üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel kır pikniği, Beyçayır köyü yakınlarındaki alanda düzenlendi. Çocukların, gençlerin halat çekme, çuval yarışı, kaşıkla yumurta yarışması ve ipte bağlı simitleri yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya kazananlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Erkan, “Bu alanda uzun yıllardır geleneksel kır pikniğini yapıyoruz. Her yıl katılımın artması bizleri son derece mutlu ediyor. Her yaşta düzenlediğimiz çeşitli yarışmalarla çocuklarımız eğleniyor” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, “Doğanın en güzel renkleriyle buluştuğu ortamda sizlerle beraber olmaktan bizler çok mutluyuz. Bugüne kadar sizler bizleri yalnız bırakmadınız, bizde sizlerin daveti üzerine hep birlikte buradayız. Önemli olan böyle özel günlerde birlikte olmak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.